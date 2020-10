Campagna antinfluenzale, dal 5 ottobre le prenotazioni per la vaccinazione gratuita

Parte lunedì 12 ottobre l’annuale campagna di vaccinazione dall’influenza, che quest’anno si pone anche l’obiettivo di ridurre le complicazioni e semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti da SARS-CoV-2.

Nel frattempo – informa l’Ausl di Piacenza -, già da lunedì 5 ottobre saranno aperte le prenotazioni per le categorie per le quali la vaccinazione è gratuita e necessaria. Le persone con più di 60 anni e i malati cronici possono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia. Le donne in gravidanza, gli addetti ai servizi essenziali, i donatori di sangue, i familiari e i contatti di soggetti ad alto rischio e il personale di allevamenti e macelli possono richiedere la vaccinazione gratuita telefonando al numero 0523.1871412, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 (dal 5 ottobre). Gli appuntamenti saranno forniti a partire dal 12 ottobre in poi, in un ambulatorio appositamente allestito dall’Igiene pubblica all’Ente Fiera (via Tirotti 11).

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 6 ottobre.