Canottieri Ongina cade per 3-1 nell’amichevole contro Wimore Volley. Domani nuovo test a Mantova

Prove di rodaggio per la Canottieri Ongina, che martedì scorso ha sostenuto un allenamento congiunto a porte chiuse al PalaRaschi di Parma contro i padroni di casa targati Wimore Volley Energy, prossimi compagni di avventura nel girone E di serie B maschile. Tre a uno il risultato a favore dei ducali, con la squadra di Bartolomeo che nell’occasione sosteneva il secondo test informale della fase di preparazione che condurrà all’esordio in campionato del prossimo 7 novembre.

“I nostri avversari – spiega Mauro Bartolomeo, tecnico cremonese della formazione piacentina – sono più avanti di noi nella preparazione. Ciò nonostante, si sono visti nella nostra metà campo alcuni segnali di progresso nel nostro cammino, tra cui l’intesa tra palleggiatori e centrali. Potevamo fare meglio a livello generale in attacco, mentre abbiamo faticato un po’ in battuta, anche se è un fondamentale su cui non abbiamo ancora lavorato in modo specifico”.

Venerdì 16 ottobre per la Canottieri Ongina nuovo allenamento congiunto a porte chiuse, questa volta a domicilio del Gabbiano Mantova.

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA-CANOTTIERI ONGINA 3-1 (25-22, 23-25, 25-17, 25-23)

WIMORE ENERGY PARMA: Quartarone, Magnani 9, Bertozzi 6, Grassano 6, Smalaj 3, Smiriglia 7, Colombo (L), Colangelo 1, Ferrari Ginevra 8, Nutricati 3, Rodella 5, Cavazzoli 7, Miselli 6, Bellotti (L). All.: Raho-Mattioli

CANOTTIERI ONGINA: Caci 13, Amorico 3, Miranda 16, De Biasi 4, Fall 7, Kolev 2, Msatfi 5, Perodi, Ousse 4, Scrollavezza, Paratici 3, Cereda (L), Rossi (L). All.: Bartolomeo-Perodi

Nella foto, un momento del test al PalaRaschi di Parma tra Wimore Energy e Canottieri Ongina