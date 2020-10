Capelli: come e quando usare lo shampoo Extreme Lenght di Redken

Nel campo della cura dei capelli ci sono marchi come Redken che da sempre offrono prodotti di altissima qualità. Il marchio nasce alla fine degli anni ’50 grazie a Paula Kent che si sottopone spesso a trattamenti chimici per cambiare look ed essere sempre al top. Insieme al suo parrucchiere Jheri Redding (da cui il nome Redken) creano 3 prodotti e iniziano un intenso programma di formazione per gli acconciatori sulla chimica della pelle e dei capelli. La formulazione dei prodotti Redken è a base di proteine e amminoacidi in grado di ricondizionare i capelli a lungo termine.

Nel 1960 in California nascono i Redken Laboratories che, seguendo la filosofia della “bellezza attraverso la scienza”, iniziano la ricerca e lo sviluppo di prodotti di qualità superiore. L’azienda passa nel 1993 nelle mani di L’Orèal e si trasferisce presto a New York. Ad oggi i il marchio Redken è uno dei più importanti nel settore della cosmesi e conta saloni in oltre 50 paesi in tutto il mondo. L’obiettivo di Redken è quello di continuare a sviluppare prodotti sempre più performanti, per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

I prodotti Redken

Diversi i prodotti che meritano l’attenzione per quanto riguarda il marchio Redken, come ad esempio lo shampoo Redken Extreme Lenght. Si tratta di uno shampoo fortificante arricchito con Biotina, una vitamina nota per le proprietà fortificanti. Deterge delicatamente i capelli, migliorando la qualità delle cuticole e rendendoli più resistenti nel tempo.

Deterge delicatamente, fortifica i capelli dalle radici alle punte, promuove la crescita di capelli più resistenti e dall’aspetto sano, riduce il rischio di rottura e previene le doppie punte.

Lo shampoo va applicato sui capelli bagnati e per una soluzione ancora più efficace è importante massaggiare fino a formare una schiuma per poi risciacquare con cura. Un prodotto di assoluto valore in quanto realizzato con l’RCT Protein, un complesso a base di 3 tipi di proteine che permettono di nutrire in profondità e prevenire la rottura del capello, per dei capelli che sono così visibilmente più sani e splendenti, senza doppie punte. Scopri l’intero trattamento fortificante Redken per ottenere dei capelli più morbidi, forti e luminosi, riparati dalle radici alle punte.

Da sottolineare anche l’efficienza del Redken Extreme Anti-Snap. Un trattamento senza risciacquo per capelli danneggiati, che si spezzano e con le doppie punte. La sua formula permette di prevenire la rottura del capello e di proteggerlo da qualsiasi danno, sia da danni chimici, meccanici che termici. Anti-Snap è il prodotto ideale per preservare la lucentezza naturale del capello ed ottenere dei capelli più morbidi, forti e visibilmente più sani. Il Redken Extreme Play Safe, invece, si avvale di una formula a base di tormalina e proteine vegetali che consente di fortificare le aree più danneggiate del capello e di proteggerlo dalle fonti di calore fino a 230°C. Play safe aiuta a ripristinare la fibra capillare riducendo drasticamente la comparsa delle doppie punte, ripara il capello e lo rende più liscio.