Carlos De Lellis nuovo preparatore della Gas Sales Bluenergy Volley

Nuovo ingresso nello staff tecnico della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Carlos De Lellis è ufficialmente il nuovo preparatore atletico dei biancorossi.

De Lellis prende il posto di Alessandro Guazzaloca al quale la Società della Presidente Curti augura le “migliori fortune personali e lavorative”, ringraziandolo per la “professionalità dimostrata in questi mesi”. Dedizione al lavoro è la filosofia del nuovo custode dei muscoli biancorossi: nato in Argentina il 7 settembre 1954 e laureato in Educazione Fisica presso l’Istituto Nazionale di Educazione Fisica e Scienze dello Sport di Buenos Aires, quello di De Lellis rappresenta un nome prestigioso tra i preparatori atletici professionisti in attività a livello internazionale.

A salutare l’arrivo del nuovo preparatore è Giuseppe Bongiorni, vice-presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “De Lellis è un professionista eccezionale ed un nome prestigioso nel mondo dei preparatori. La scelta nasce dal fatto che c’è alle spalle un forte e proficua collaborazione ormai pluriennale con mister Bernardi. I due si conoscono a memoria ed hanno già meccanismi e modelli di lavoro condivisi. E questo ha un valore, considerando che il nuovo mister, a cui abbiamo dato l’incarico solo quattro giorni prima dell’inzio del campionato, aveva necessità di accelerare al massimo la condivisione di alcuni temi tecnici e atletici coi collaboratori più stretti. Un ringraziamento a Guazzaloca che ha svolto un ottimo lavoro e che ha dimostrato tutta la professionalità che lo ha sempre contraddistinto nella sua carriera”.

Lunghissimi i trascorsi di De Lellis con nazionali e club di pallavolo, calcio, ciclismo e basket. Nel suo ricco curriculum sono comprese esperienze con la nazionale argentina di pallacanestro, quella italiana e spagnola di volley e con la federazione azzurra canoa e kayak. A livello di club De Lellis vanta collaborazioni con le più importanti realtà di volley a livello italiano come Modena al seguito di Velasco, Verona, Padova, Piacenza e Treviso con cui ha conquistato numerosi trofei, tra campionati e coppe. Esperienze anche nel mondo del calcio con le squadre di Perugia, Inter, Borussia Dortmund, Lazio e Blackburn.

Dopo alcuni anni lontano dalla pallavolo, dunque, De Lellis torna di nuovo nel volley di alto livello e lo fa a Piacenza, città che ben conosce ed è pronto a dare il suo contributo in palestra a fianco di coach Lorenzo Bernardi con cui ha già collaborato in passato e dello staff biancorosso.