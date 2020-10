Castellarquato, con la bici contro un albero. Elitrasportato a Parma

Finisce con la bicicletta contro una pianta e si ferisce seriamente.

E’ intervenuta l’eliambulanza da Parma nel pomeriggio di sabato 24 ottobre in località Pelosa di Doppi, nel comune di Castellarquato (Piacenza), per soccorrere un ciclista. Sul posto anche i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica di Lugnagnano.

Per il ciclista contusioni serie, ma non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.