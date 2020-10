“Centri commerciali chiusi nel weekend anche a Piacenza”, ordinanza della Regione

Centri commerciali chiusi a Piacenza nel weekend. E’ questo il provvedimento al centro di un’ordinanza regionale del presidente Stefano Bonaccini, d’intesa coi sindaci della provincia di Piacenza e la presidente della Provincia e sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri, che sarà pubblicata domani 30 ottobre.

La decisione è stata assunta dopo una conference call tra il sindaco e la presidente della Provincia Barbieri, il presidente della Regione Bonaccini e l’assessore regionale Raffaele Donini.

Si è quindi deciso di chiudere nei giorni di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita nonche’ degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Sono esclusi alimentari e farmacie.

Il provvedimento entrerà in vigore già da questo weekend. La misura messa in campo vuole anche ridurre i rischi di pendolarismo commerciale data la chiusura dei centri commerciali della vicina Lombardia, come già sollecitato da Barbieri nei giorni scorsi.