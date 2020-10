“Che hai visto il Prof?”. Il Blocco Studentesco denuncia la mancanza di docenti

Manifesti del Blocco Studentesco in centinaia di scuole, in stile “Chi l’ha visto?” per denunciare la mancanza di oltre 20.000 supplenti negli istituti italiani.

“L’azione svolta dal Blocco Studentesco, in maniera coordinata in centinaia di scuole italiane, ha come obiettivo quello di denunciare il disastroso operato del Ministro dell’Istruzione Azzolina”, dichiara Libero De Rosa, responsabile locale del movimento studentesco.

“La malagestione del Ministro è riuscita a mettere in ginocchio anche gli istituti più organizzati che ora, con dozzine di cattedre non assegnate, vedono intere classi sprovviste di docenti. Questa la scuola del Ministro Azzolina, dove tutto è stato aperto ma nulla funziona. Buchi di organico e mancanze strutturali sono ormai la quotidianità in un sistema scolastico già pesantemente penalizzato da anni di tagli e riforme inadeguate, ma per il Ministro Azzolina va tutto bene”, continua De Rosa.

“Il Blocco Studentesco – conclude – ribadisce che non è ammissibile che a pagare per errori altrui siano sempre i ragazzi. Come sempre, ci faremo portavoce dell’insoddisfazione degli studenti.”