Chi garantisce la sicurezza dei siti di gioco

La sicurezza dei portali di gioco online è uno dei punti focali su cui si concentrano gli investimenti degli operatori, anche a causa della crescente attenzione degli utenti sul tema. Ma chi si occupa di garantire la sicurezza e l’affidabilità dei portali e quali sono i criteri alla base del rilascio delle licenze di gioco?

Le certificazioni necessarie per operare

Le licenze e gli enti che le rilasciano sono differenti per ogni Stato, anche se i criteri per l’ottenimento delle certificazioni sono molto simili, almeno in Europa. In Italia, l’ente che si occupa di garantire un gioco sicuro e affidabile e che regolamenta ogni aspetto legato al gioco è l’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ADM non controlla solamente la legalità dei software utilizzati per i giochi online, ma anche gli aspetti legati alla protezione dei dati personali e di quelli bancari utilizzati per ricaricare e prelevare denaro dai conti di gioco.

La protezione dei dati sensibili degli utenti

Una delle questioni fondamentali legate all’ambito della sicurezza è proprio quella della protezione dei dati sensibili degli utenti che decidono di registrarsi su un portale di gioco. Quando si effettua il processo di registrazione si devono fornire all’operatore tutti i dati personali necessari non solo a verificare che il nuovo utente sia maggiorenne, e dunque possa giocare legalmente, ma anche a rendere più sicuro l’account di gioco e a proteggerlo da eventuali attacchi informatici. Molti siti, ad esempio, richiedono all’utente l’invio della copia di un documento di identità, in modo tale da poter effettuare controlli incrociati e approfonditi dei dati forniti ogni qualvolta si verifichi un evento inusuale relativo al conto di gioco. Inoltre gli operatori devono aderire alle normative che regolano la privacy, in particolare l’art. 13 del D. Lgs. nr. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché le normative relative al GDPR, di competenza europea.

La gestione dei dati bancari e dei software

I principali operatori di gioco online autorizzati, come ad esempio Sisal, hanno degli standard di sicurezza molto elevati per quanto riguarda i dati bancari dei propri utenti. Infatti utilizzano spesso dei protocolli di sicurezza del tutto simili a quelli utilizzati dalle stesse banche per le transazioni online e dunque in grado di evitare attacchi di trojan o malware che possono mettere in pericolo la sicurezza del conto. Per quanto riguarda i software utilizzati per i diversi giochi online, infine, i portali si avvalgono di un sistema che garantisce agli utenti la totale imparzialità degli esiti di gioco, ovvero un sistema di random number generation. Si tratta di un generatore di numeri casuali, un algoritmo che non può dipendere dalla volontà di alcuno e che quindi assicura la legalità del risultato di gioco. Facciamo un esempio: nel momento in cui decidiamo di fare una puntata alla roulette online di Sisal.it, il software assegna un codice alla nostra giocata. Se quel codice, assegnato in maniera del tutto casuale, è collegato ad una vincita, la nostra giocata ci garantirà un premio in denaro.