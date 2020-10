Ciclismo, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) vince a Rivoli nella tipo-pista

Brillante affermazione infrasettimanale per Marisol Dalla Pietà, ciclista alessandrina del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto che si è messa in grande evidenza nella gara tipo pista di Rivoli (primo Memorial Mamma Rosa), recuperata giovedì sera dopo il precedente rinvio per maltempo.

Per l’atleta piemontese, è arrivato un terzo posto assoluto contando anche i giovani “colleghi” maschi Esordienti e il primo femminile e di categoria (Donne Esordienti) davanti ad Anita Baima (Cicli Fiorin) e Michelle Santinato (Rodman Azimut).