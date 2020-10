“Clienti senza mascherina e con precedenti”: la Questura chiude bar per 5 giorni.

E’ questo il provvedimento adottato nei confronti di un pubblico esercizio a piazzale Roma, a Piacenza, dalla questura in seguito a reiterati controlli nei mesi di settembre e ottobre. In particolare, la questura fa sapere che in settembre sono stati eseguiti tre interventi nel bar: in questa occasione sarebbero stati trovati clienti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale anti contagio, un assembramento di una trentina di avventori e, in un caso, persone pregiudicate.

Altri tre controlli sono stati eseguiti nel mese di ottobre: in un’occasione otto clienti su undici sarebbero risultati pregiudicati.