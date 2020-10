Colpo in difesa del Fiorenzuola: dal Sassuolo arriva Giovanni Midolo

Colpo in entrata per l’U.S. Fiorenzuola: dal Sassuolo arriva in prestito il difensore Giovanni Midolo.

L’ufficialità è stata comunicata dal club attraverso una nota. “Classe 2001 – si legge – Midolo è un difensore centrale dotato di buona tecnica che nella sua carriera ha militato nei settori giovanili, oltre a quello dei reggiani, di Chievo Verona ed Ascoli. Nato a Siracusa, nel suo percorso formativo ha inizialmente ricoperto il ruolo di centrocampista centrale, per poi spostarsi in difesa con buone doti di impostazione del gioco e un ottimo mancino. A Giovanni – conclude il comunicato – il benvenuto nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola!”