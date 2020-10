Con le Giornate Fai d’Autunno, visita in notturna alla Rocca Pallavicino a Monticelli

Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori: tutti luoghi che sono pronti ad aprire le porte ai visitatori questo weekend, 24 e 25 ottobre, grazie all’iniziativa delle “Giornate Fai d’Autunno”, per la prima volta, dopo quello dello scorso fine settimana, organizzate in un doppio appuntamento.

In provincia di Piacenza, si segnala a Monticelli d’Ongina l’evento alla “Rocca e la Cappellina del Bembo al calar del sole” (Ingresso riservato agli iscritti FAI). Un’occasione unica e imperdibile per ammirare la Rocca Pallavicino Casali e la bellissima Cappellina del Bembo, scrigno di preziosissimi affreschi tardo-gotici, al calar della sera, grazie a un’eccezionale e suggestiva visita guidata in notturna.

Per scoprire quali altre località saranno visitabili a Piacenza, con tutte le informazioni su prenotazioni e modalità di partecipazione vai al link: https://bit.ly/35gSTel