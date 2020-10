Conad Alsenese sposa la “linea verde”, parla la 2003 Longinotti “Avventura stimolante”

E’ una delle più giovani della squadra, su cui la società ripone grande fiducia insieme alle altre promesse gialloblù inserite nell’orbita della prima squadra. B1 femminile, under 19, oltre agli impegni scolastici: sono settimane intense quelle vissute da Petra Longinotti, schiacciatrice della Conad Alsenese allenata da Alessandro Della Balda.

Nata il 29 marzo 2003 a Fiorenzuola e originaria di San Nicolò, Petra (studentessa al liceo scientifico in Scienze applicate al “Colombini” di Piacenza) è approdata quest’estate ad Alseno provenendo dal Calerno, dove ha giocato in serie C e in under 18 regionale. In precedenza, le esperienze a San Nicolò, a Rivergaro e a Cadeo, dove ha incrociato le strade con coach Della Balda.

“Per me – racconta la Longinotti – la prima squadra è un motivo di crescita. Siamo un gruppo unito e lavoriamo bene in palestra, anche se gli infortuni ci hanno limitato un po’ . Personalmente, credo che questa esperienza mi faccia entrare maggiormente nelle dinamiche di gioco, poi ovviamente si migliora anche singolarmente. Giocare in under 19 (allenata da Giacomo Rigoni e Greta Passera, rispettivamente vice e assistente in B1) mi permette inoltre di lavorare maggiormente sulla tecnica”.

Quindi aggiunge. “Il mio modello è Lucia Bosetti, la vedevo quando giocava in A1 a Piacenza ed è una giocatrice tra le più complete in circolazione. Con le altre ragazze giovani della rosa ci confrontiamo e viviamo insieme questa avventura stimolante e di crescita che la società ci ha concesso”.

Nella foto di Massimo Dioni, Petra Longinotti (Conad Alsenese) in allenamento