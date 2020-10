Confcommercio e Confedilizia “Estendere sino alla fine dell’anno il credito d’imposta per gli affitti di negozi e d’impresa”

Estendere sino alla fine dell’anno il credito d’imposta per i canoni di locazione commerciale e degli affitti d’azienda è la richiesta avanzata, congiuntamente, da Confcommercio Piacenza e Confedilizia Piacenza sulla base dell’esperienza maturata sinora e in considerazione delle perduranti difficoltà economiche in cui versano imprese e proprietari di immobili.

Il credito d’imposta – osservano in una nota congiunta le due organizzazioni – è una misura che ha avuto un positivo impatto economico sugli operatori, anche grazie alla possibilità della cessione del credito a terzi ed agli stessi locatori, ma la sua limitazione a poche mensilità non è sufficiente a risolvere la situazione di crisi in cui continuano a versare le imprese.

Confcommercio Piacenza e Confedilizia Piacenza auspicano, quindi, che, in uno dei prossimi provvedimenti che saranno emanati dal Governo per fronteggiare la grave crisi economica e sociale derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, venga inserita l’estensione generalizzata del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2020.