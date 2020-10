Confedilizia alla Bonifica “Faccia maggiore chiarezza sui pagamenti per l’anno 2020”

Dopo l‘intervento del Consorzio di Bonifica di Piacenza, in merito alle cartelle 2020, Confedilizia chiede maggiore chiarezza.

“Il nuovo Presidente del Consorzio risponde in modo del tutto improprio alla richiesta di numerose Organizzazioni di qualsiasi tipo di sospendere il pagamento nel 2020 di qualsivoglia contributo di bonifica – scrive l’associazione dei proprietari di casa in una nota -. Confondendo le acque il nuovo Presidente risponde, alla vecchia maniera, trattando di notifiche delle cartelle e non di pagamento delle cartelle, come richiesto dalle Organizzazioni. A questo punto invitiamo il Presidente a rispondere con un si o con un no alla seguente domanda: nel corso del 2020 le persone (obbligatoriamente) consorziate non dovranno più pagare alcuna somma a titolo di contribuenza?”.