Continua la preparazione della Sga Mio Volley “Squadra con potenziale”

Una formazione interamente nuova, costruita la scorsa estate con l’obiettivo di crescita delle sue componenti in un campionato inedito per diverse giocatrici della rosa: la S.G.A. MioVolley sta affrontando la parentesi di preparazione in vista della serie C 2020/21 e del campionato provinciale under 19.

Dopo i primi allenamenti congiunti con le formazioni di San Giorgio (serie D) e River Volley 2001 (Prima Divisione) ieri la squadra di coach Flavio Anni ha affrontato le ragazze di Binasco (serie D) conquistando tre parziali e proseguendo nel percorso di crescita sul piano tecnico e dell’amalgama del gruppo.

Un gruppo che vede la preziosa guida della team manager Sonia Arata, che ha deciso di affrontare la nuova sfida del Consorzio MioVolley dopo le tante stagioni ad Alseno. «Sono ragazze che hanno voglia di fare e che in palestra rispondono a quanto richiesto dall’allenatore – racconta Arata -. L’esperienza che andranno ad affrontare sarà sicuramente impegnativa ed importante ma consentirà loro di crescere tanto. La differenza la farà il “fattore squadra”, soltanto Francesca ha qualche anno in più (Passerini, libero classe 2001) ma non ci sono le atlete di esperienza che possono spingere le altre».

Stessa chiave di lettura è quella della centrale Anna Nappa, classe 2003, rientrata a Gossolengo dopo l’esperienza nella Volley Academy Piacenza con la quale ha affrontato nella passata stagione il campionato under 18 Regionale. «Essendo una squadra quasi interamente nuova la sfida più grande, secondo me, è trovare armonia sia dal punto di vista tecnico che di squadra – spiega la giocatrice -. All’interno dello spogliatoio ho trovato fin da subito un clima sereno e accogliente; da una parte, il merito va all’incontro con Giulio Costa (psicologo della squadra, NdR), che ha fatto emergere sia i punti di forza che le debolezze di ciascuna permettendoci di conoscerci a fondo, dall’altra, va sicuramente al nostro allenatore Flavio che si è fatto carico del gruppo ancora acerbo e ci ha dato obbiettivi da raggiungere non come singolo ma come squadra.

Per quanto riguarda il punto di vista tecnico ci stiamo impegnando duramente, sia negli allenamenti sia nelle amichevoli, per trovare l’intesa perfetta e pian piano stiamo raccogliendo i primi frutti. Nel complesso siamo una squadra con un alto potenziale e il tempo, la fatica ed i sacrifici non faranno altro che aiutarci a crescere».

MODIFICHE AL CALENDARIO SERIE C GIRONE A – Cambia il calendario di serie C per le ragazze della S.G.A. MioVolley: il turno di riposo viene anticipato alla nona giornata, il 30 gennaio fissato l’appuntamento casalingo per la sfida a Everton Volley Reggio Emilia. Anticipata inoltre la sfida a Anderlini Modena, inizialmente prevista per il 27 febbraio, che si svolgerà sabato 6 febbraio.