Coronavirus, la Fondazione Teatri sospende la vendita di biglietti

Coronavirus, la Fondazione Teatri di Piacenza sospende la vendita di biglietti.

Proprio un mese fa era stata presentata la nuova stagione, con il concerto diretto da Placido Domingo in omaggio alle vittime del covid come evento clou. “In attesa di conoscere le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che potrebbero ridurre l’attuale capienza massima di spettatori nei teatri – si legge nella pagina Facebook della Fondazione -, si comunica al gentile pubblico che è momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti per gli spettacoli della Stagione 2020, sia in modalità online che presso la Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza”.

“Dopo la pubblicazione del DPCM, saremo in grado di darvi aggiornamenti”.