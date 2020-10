Notte movimentata a Rivergaro presso la sede della Pubblica Assistenza Sant’Agata.

Secondo quanto comunicato dagli operatori – e documentato dalle foto – intorno alle 23 di domenica 11 ottobre si è verificato, presso la palazzina che ospita la Pubblica Assistenza, un cortocircuito a un cavo elettrico, che ha generato alcune fiamme e provocato diversi scoppi.

Per risolvere il problema, e per la messa in sicurezza dei locali, sono entrati immediatamente in azione i tecnici Enel e i vigili del fuoco.