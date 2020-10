Covid, un nuovo positivo nel Piace “Non è un giocatore”

Un nuovo positivo al covid nel Piacenza Calcio.

Lo fa sapere la società biancorossa con una nota. “A seguito del ciclo di tamponi eseguiti nella giornata di ieri (8 ottobre, ndr) – si legge -, è emerso un altro caso di positività al virus SARS-CoV-2 nel gruppo squadra (non giocatore). Il tesserato, asintomatico, è stato posto in isolamento, come da protocollo in vigore”.