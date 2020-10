Crollo ponte Lenzino, i volti e le voci di una valle ferita.

Massimo Malaspina, un giovane che ha scelto di vivere in montagna. Muratore di Cerreto, val Boreca, lavora in paese e dintorni, e per hobby restaura macchine agricole d’epoca. “Sono passato sul ponte la mattina del 3 ottobre, prima del crollo. Non posso nascondere che la sua caduta mi abbia un po’ scioccato e mi preoccupi, non ci si può più fidare degli enti preposti al monitoraggio territoriale”.