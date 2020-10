Crollo ponte Lenzino, il ministro Paola De Micheli in alta Valtrebbia ha annunciato l’intenzione di nominare un commissario per la Statale 45 e per la ricostruzione del viadotto.

“La proposta è già stata presentata al premier Conte” ha anticipato il ministro ai giornalisti, a margine del sopralluogo sul ponte, accanto al prefetto Daniela Lupo, la presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, gli assessori regionali Irene Priolo e Andrea Corsini, e i sindaci della vallata, Massimo Castelli di Cerignale, Mauro Guarnieri di Cortebrugnatella, Roberto Pasquali di Bobbio e Pietro Rebolini di Zerba. La scelta del commissario potrebbe velocizzare, ha detto Aldo Castellari di Anas, i tempi di realizzazione di un ponte provvisorio, opera che richiederà comunque 6 mesi di tempo e 2 milioni di euro di investimento.

VIDEO – LE PAROLE DEL MINISTRO DE MICHELI

Dopo il crollo del ponte, lo ricordiamo, Anas (ente competente in merito alle infrastrutture di tutta la Statale 45) ha avviato un’indagine per capire le ragioni del cedimento. Il viadotto e le macerie al momento sono sotto sequestro da parte della Procura di Piacenza, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo.