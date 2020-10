Dal 31 ottobre riapre l’ambulatorio medico della Cri in viale Malta

Il Comitato di Piacenza di Croce Rossa Italiana ha deciso di ampliare ancora di più l’offerta dei suoi servizi alla popolazione, sempre nel rispetto delle più attuali procedure e regole atte ad arginare e prevenire il contagio da Covid-19.

Dal 31 ottobre, infatti, a fianco all’ambulatorio infermieristico – già operativo dallo scorso 6 luglio – ripartiranno anche le attività dell’ambulatorio medico. Il dottore sarà presente il sabato mattina dalle ore 8 e 30 alle ore 10 fino a metà dicembre e potrà somministrare dosi di vaccino anti-influenzale ad utenti esterni. Il costo dell’iniezione sarà di 8 euro ed il vaccino dovrà essere portato dagli utenti stessi. Oltre alla vaccinazione, il medico potrà eseguire medicazioni semplici e rilevamento dei parametri quali pressione e saturazione, oltre che essere a disposizione per eventuali consigli.

Come ormai di consuetudine, per garantire la sicurezza e le dovute precauzioni igienico-sanitarie, l’accesso ai locali CRI sarà contingentato, permettendo l’ingresso un utente per volta, con temperatura corporea inferiore ai 37.5 °C; sarà inoltre richiesto di indossare correttamente la mascherina sul volto e di igienizzarsi le mani con gel a base alcolica. Gli eventuali accompagnatori dovranno attendere all’esterno, mentre il personale assisterà l’utenza bisognosa di cure.