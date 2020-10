Dal Club Veicoli Storici di Piacenza donazione di 1.500 euro all’Hospice di Borgonovo

Un gesto importante da parte del Club Veicoli Storici di Piacenza: un dono di 1.500 euro alla Fondazione Amici dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone.

Il club si conferma una delle realtà più vive del territorio, non solo per le iniziative legate al mondo dei motori che spesso e volentieri guadagnano eco a livello nazionale, ma anche perché da sempre lavora per sostenere enti e associazioni che si impegnano a favore della comunità piacentina. In questo senso va letto l’assegno da 1.500 euro che il 15 ottobre, è stato consegnato a Monica Patelli, presidente degli Amici dell’Hospice di Borgonovo.

Gli Amici dell’Hospice collaborano attivamente nella gestione della struttura sanitaria. I fondi raccolti grazie a donazioni e iniziative come quella del CVS-PC permettono ai volontari di investire in strumenti, attrezzature e arredi: un’azione quotidiana e costante per mantenere elevato il livello di assistenza. “Siamo riusciti – il messaggio del direttivo del Club – a concretizzare l’ultima donazione decisa a gennaio. Ringraziamo tutti i soci del club, che con il loro supporto ci permettono di raccogliere questi fondi da offrire alle realtà piacentine che si impegnano in favore della comunità”.