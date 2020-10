Dal mese di dicembre le esumazioni ordinarie al cimitero di Piacenza

A partire dal prossimo mese di dicembre, si procederà alle esumazioni ordinarie nel Cimitero urbano del Comune di Piacenza. Gli elenchi riportanti i nominativi dei defunti sono consultabili tramite l’Albo Pretorio online e, con link anche dalla home page, sul sito www.comune.piacenza.it, oltre ad essere affissi nelle bacheche cimiteriali e nei comparti in questione.

I familiari o eredi interessati a manifestare le propria volontà in merito alla sistemazione dei resti dei propri cari, sono invitati a presentare un’apposita istanza da consegnare o inviare agli Uffici Cimiteriali di via Caorsana 26 entro il 23 novembre prossimo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0523-610334 o scrivere a cimiteri.piacenza@coopbarbarab.it; il servizio è operativo il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 17.