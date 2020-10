“Dalla Camera di Commercio 350mila euro per le imprese del territorio”

Un piano economico – da circa 350mila euro – di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza covid da calare immediatamente sul territorio piacentino.

E’ quello annunciato dal presidente della Camera di Commercio di Piacenza Filippo Cella, nel corso della seduta del consiglio camerale svoltasi in web conference nella mattinata del 30 ottobre. “Un piccolo bazooka – lo ha definito Cella – da mettere in circolo immediatamente, grazie ad un accantonamento da 100mila euro e ai fondi residuali di tre bandi del 2020: quello promozionale generale, che ha portato un risparmio di 84mila euro circa, a cui si aggiungeranno, plausibilmente, altri 10mila euro in quanto un soggetto beneficiario ha dichiarato l’impossibilità a procedere nel progetto nell’anno in corso; c’è poi il risparmio di 179mila euro dal “bando ripresa in sicurezza”, che distribuiva contributi sull’acquisto di dispositivi anti-covid; quindi circa 21mila euro dal “bando formazione e lavoro”.

Cella ha in mente di destinare i fondi residuali in due direzioni “Da un lato – ha detto – in un altro bando unico generale da circa 300mila euro, con 2 o 3 linee guida molto allargate a sostegno dell’economia e per il contrasto all’emergenza covid. Parliamo di sostegno ad attività e costi dell’azienda per quanto riguarda l’utilizzo di nuove figure per l’innovazione, l’export, il marketing e la comunicazione digitale; oltre che analisi ed adozione di servizi digitali virtuali, preparazione di un piano export digitale, spese web, fiere virtuali. Il contributo massimo non deve essere simbolico, ma coprire almeno il 50-60% degli investimenti. A questo bando – ha aggiunto – va aggiunta la discussione di un progetto strategico da 50mila euro, da condividere con le altre associazioni di categoria del territorio e che auspico abbia il patrocinio delle istituzioni”.

Altri fondi potrebbero poi arrivare dal bando regionale uscito questa primavera, che attraverso lo strumento dei confidi interviene in direzione dell’abbattimento dei costi di accesso al credito da parte delle imprese. “Un bando pensato per dare immediata liquidità – ha spiegato il segretario di Unioncamere Emilia Romagna Claudio Pasini, intervenuto per dare un chiarimento in merito -. Un’iniziativa della Regione, che ha destinato 10 milioni di euro per questo intervento. Il dato rendicontato a fine agosto per la camera di Commercio di Piacenza dice che dei 720mila euro previsti per questo tipo di intervento, risultavano risorse per interventi deliberati pari a 251mila euro circa, con disponibilità ulteriore di circa 468mila euro“.

Manovre su cui pende la spada di Damocle dell’accorpamento della Camera di Commercio di Piacenza con quelle di Reggio e Parma. “Il termine ultimo è il 30 novembre – ha sottolineato Cella -. Dopodiché in teoria vi sono 30 giorni prima che i nostri organi decadano, come del resto è già avvenuto nelle altre due città, e venga nominato un commissario, anche se – a quanto mi risulta – al momento il Ministero sta trattando le nomine commissariali in 4 regioni italiane, tra cui non figura l’Emilia Romagna. Mi preme sottolineare ancora una volta come nello scenario di incertezza in cui ci troviamo a rischio c’è l’operatività delle Camere di Commercio a sostegno di un territorio in difficoltà”.

“Una situazione imbarazzante – ha incalzato Pasini -, abbiamo chiesto al più presto un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore Colla per fare il punto e trovare una soluzione”.