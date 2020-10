Debutto in streaming per “Aci, Galatea e Polifemo”, nuova produzione della Fondazione Teatri

Aci, Galatea e Polifemo di Händel, la nuova produzione della Fondazione Teatri di Piacenza che avrebbe dovuto andare in scena in prima assoluta sabato 31 ottobre alle 20.30, debutterà in streaming.

Se il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 24 ottobre ha infatti, com’è noto, chiuso i teatri al pubblico fino al 24 novembre, non ha invece fermato le prove degli artisti, a porte chiuse e nel massimo rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria. Al Teatro Municipale di Piacenza, il team impegnato nella produzione di Aci, Galatea e Polifemo sta dunque proseguendo il lavoro, in vista della registrazione delle telecamere di Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in Italia, che trasmetterà gratuitamente lo spettacolo sul canale YouTube del progetto, in data in corso di definizione. Lo spettacolo verrà anche registrato per la successiva produzione di un CD.

Prima esecuzione in tempi moderni della versione scritta per il celebre cantante castrato Francesco Bernardi detto il Senesino, nella nuova ricostruzione e edizione critica di Raffaele Pe, Luca Guglielmi e Fabrizio Longo, l’opera barocca vedrà quali interpreti Raffaele Pe (nel ruolo di Aci), controtenore tra i più apprezzati della nuova generazione, il mezzosoprano piacentino Giuseppina Bridelli (Galatea), voce particolarmente richiesta nel repertorio barocco, e Andrea Mastroni (Polifemo), basso di fama internazionale. Maestro concertatore e clavicembalo sarà Luca Guglielmi, artista molto apprezzato per le sue interpretazioni storicamente informate, alla direzione dell’ensemble barocco La Lira di Orfeo. Regia, scene e costumi sono firmati da Gianmaria Aliverta, tra i giovani registi d’opera più interessanti; proiezioni video di Tokio Studio.

Per quanto riguarda il successivo appuntamento, la Messa da Requiem diretta da Plácido Domingo prevista per martedì 24 novembre al Teatro Municipale, si sta valutando di riprogrammarlo a distanza di pochi giorni o comunque di trasmetterlo in streaming.

La Fondazione Teatri di Piacenza informa che, a partire da mercoledì 28 ottobre, verrà effettuato il rimborso dei biglietti già acquistati per lo spettacolo Aci, Galatea e Polifemo. La biglietteria del Teatro Municipale, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, (tel. 0523 492251, biglietteria@teatripiacenza.it), sarà a disposizione per fornire le indicazioni relative alla modalità del rimborso. Per tutti gli aggiornamenti si invita il gentile pubblico a seguire il sito internet www.teatripiacenza.it e le pagine social della Fondazione Teatri di Piacenza.