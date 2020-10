Digital Innovation Days, Sara Brugnoni (Santa Franca) brand ambassador

Si è conclusa la due giorni dei Digital Innovation Days Italy, il più importante appuntamento italiano dedicato ai temi dell’innovazione e del digitale, tenutosi per la prima volta interamente on line, ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diversi settori.

Sabato 31 ottobre è in programma un’appendice della manifestazione dedicata ai giovani, con il tavolo di confronto “L’innovazione e la digitalizzazione per il rilancio del sistema economico”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Incontro dedicato al mondo delle startup e al ruolo che possono giocare nel rilancio del sistema economico, grazie alle loro capacita di resilienza e di trasformazione digitale. La diffusione dell’evento è passata anche attraverso l’azione di ‘brand ambassador’, studenti ed esperti di comunicazione, come Sara Brugnoni, dell’agenzia di comunicazione di Piacenza Santafranca60.

“Il nostro ruolo è stato quello di promuovere i Digital Innovation Days attraverso i nostri social – spiega Brugnoni -. Mi è stato inoltre chiesto di scrivere articoli per il blog collegato all’evento, con approfondimenti dedicati all’impatto che il lockdown ha avuto sulle imprese, in termini di utilizzo di nuove tecnologie e dei social. Temi che ho approfondito in un’intervista ad altre quattro brand ambassador come me: donne decise e dinamiche, esperte di comunicazione, marketing e innovazione”.