Domenica 25 ottobre concerto dedicato al Guadagnini con il Rotary Valtidone

Domenica 25 ottobre il concerto dedicato al Guadagnini, presso la Collegiata di Borgonovo

Il Rotary Club Valtidone rinnova uno dei service storici, mettendo in scena la quindicesima edizione del concerto “G. Battista Guadagnini lutaio”, un evento musicale di altissimo livello, presso la Collegiata di Borgonovo V.T., domenica 25 ottobre alle ore 19. L’evento è dedicato al maestro Giovanni Battista Guadagnini, nato a Bilegno di Borgonovo nel 1711 e considerato uno dei più grandi liutai della storia: i suoi strumenti sono tuttora posseduti e suonati da virtuosi musicisti di tutto il mondo.

“Quest’anno non sarà la pieve di Bilegno ad ospitare il concerto – affermano la neo eletta presidente del Rotary Club Valtidone Katia Gentili e la consigliera Carla Spotti – a causa delle attuali restrizioni, che rendono più adeguata la Collegiata di Borgonovo, grazie agli spazi più ampi. Desideriamo ringraziare i tanti sponsor che ci hanno supportato, e il Comune di Borgonovo, che ha patrocinato l’evento. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per finanziare il nostro service di distribuzione delle borse contenenti generi alimentari alle famiglie in difficoltà della nostra vallata”.

La serata vedrà inizialmente la premiazione di tre giovani promesse del Conservatorio, alle quali verrà consegnata la borsa di studio intitolata a Roberta Tamborlani. I vincitori sono il violinista Andrea Ceriani, la violista Priscilla Panzeri e il contrabbassista Tiziano Boccellari, selezionati da una commissione di esperti (tra cui il direttore del Conservatorio “G.Nicolini” Walter Casali, nonché Marco Decimo, Pierangelo Negri, Leonardo Colonna, Fausto Frontini e Carla Spotti); la giuria ha valutato i candidati in base alla tecnica, all’intonazione, al controllo delle emozioni e alla qualità del suono. I tre promettenti musicisti, oltre a ricevere un premio in denaro, avranno l’opportunità di aprire il concerto, esibendosi con un brano a scelta, dando prova al pubblico delle proprie abilità.

In seguito, si esibirà il prestigioso “Quartetto d’Archi della Scala di Milano”, composto da Francesco Manara, Daniele Pascoletti, Massimo Polidori e Simonide Braconi, eseguendo il Quartetto per archi n.10 opera 74 di Beethoven (detto “delle Arpe” per il caratteristico uso del pizzicato durante la sezione dell’Allegro) e la KV 155 di Mozart. “Due geni che hanno caratterizzato due epoche distinte, ma che in qualche modo si sovrappongono” commenta così il programma Fausto Frontini, che introdurrà il concerto, in qualità di esperto e consigliere del CdA del Conservatorio “G. Nicolini”.

I TRE VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO “ROBERTA TAMBORLANI” – Di seguito riportiamo un breve estratto della biografia musicale dei tre vincitori della borsa di studio “Roberta Tamborlani”.

Andrea Ceriani, classe 1998, inizia gli studi violinistici con la prof.ssa Angela Alessi. Conseguito il diploma liceale a Cremona, sta terminando ora gli studi presso il Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza sotto la guida del maestro Giancarlo Catelli. Ha frequentato masterclass e lezioni di violino e musica da camera con i maestri Marteen Veeze, Antonio de Lorenzi, Yaron Rosenthal, Marco Decimo e Marco Rogliano. Ha inoltre collaborato con l’Orchestra filarmonica italiana e con la neonata Orchestra giovanile della Via Emilia sotto la direzione dei maestri Francesco Ivan Ciampa e Michele Gamba. Ha recentemente collaborato con il “Gruppo Musica Insieme” di Cremona per la realizzazione di uno spettacolo presso l’auditorium Arvedi della città.

Priscilla Panzeri, classe 1990, inizia lo studio del violino presso la scuola di musica di Merate con S.Pomarico e A.Persico. Nel 2004 viene ammessa al Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe di viola del M° E. Poggioni. Studia dal 2010 al 2014 con il M° R. Mazzoni presso la Civica Scuola di Musica di Casatenovo (LC). Successivamente, viene ammessa nella classe di viola del M° W. Janssen presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza dove si diploma brillantemente e frequenta il biennio accademico di secondo livello sotto la guida del M° L. Cavalli. È docente presso l’Associazione “Amici della musica” di Lomagna (LC) , la Scuola Internazionale Musicale di Milano (SIMM), CRAMS di Monticello Brianza (LC) e collaboratore didattico del Conservatorio “G. Nicolini” presso la scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza. È inoltre laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Milano ed è laureanda al corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee presso lo stesso ateneo.

Tiziano Boccellari, classe 1996, inizia gli studi del contrabbasso presso il conservatorio G. Nicolini di Piacenza all’età di 15 anni, sotto la guida del Maestro Enrico Fagone, per proseguire successivamente con il Maestro Walter Casali, conseguendo la Laurea Triennale nell’aprile del 2019 e, solamente un anno dopo, quella Magistrale nel luglio del 2020. Ha partecipato a numerose Masterclass di perfezionamento con grandi interpreti e virtuosi dello strumento, tra cui Rinat Ibragimov, Thierry Barbè, Giuseppe Ettorre, Antonio Sciancalepore. Collabora oggi con l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio e con I solisti di Pavia sotto la guida del M. Enrico Dindo.