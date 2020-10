Domenica in sella per gli atleti domenica in sella dell’Aspiratori Otelli Cadeo Carpaneto

Week end su più fronti per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino-bresciano che sarà atteso da una domenica ricca di appuntamenti.

Partendo dall’alto, la formazione Juniores sarà di scena in blocco in terra bresciana nel Trofeo Ilario Roberti, con partenza alle 14 e arrivo a Prevalle dopo 124 chilometri e 900 metri. Gli Allievi targati Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem, invece, andranno a caccia del campionato regionale lombardo di categoria a Legnano, che ospiterà la centesima edizione della targa d’oro della località milanese. Il via alle 13 con 89 chilometri a decidere i giochi. Gli Esordienti, invece, saranno di scena a Cernusco sul Naviglio, fatta eccezione per Francesco Baruzzi, di scena nella seconda tappa del Giro d’Italia ciclocross a Corridonia (Macerata) dopo il buon ottavo posto inaugurale.

In casa Cadeo Carpaneto, il settore femminile gareggerà ad Arcade (Treviso) con le Esordienti Alessia Sgisleri, Marisol Dalla Pietà, Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Camilla Tenca e Adriana Mendivil Bingolea e con le Allieve Giulia Raimondi, Martina Naturani, Greta Levardi e Asia Zanelli.