Ottocentocinquanta volontari, settantaquattro punti vendita Conad coinvolti, fra Piacenza, Parma e Reggio Emilia, quasi cinquanta tonnellate di cibo donato, esattamente 49.883 chilogrammi.

Sono i numeri dell’ultima edizione di “Dona una spesa”; la raccolta alimentare che a Parma si svolge da sette anni e per la prima volta si è allargata ai territori di Piacenza e Reggio, ripercorrendo i confini di CSV Emilia, il Centro servizi per il volontariato nato dalla fusione di Svep Piacenza con i rispettivi centri di Parma e Reggio Emilia. La solidarietà estende i suoi orizzonti geografici e la rete del volontariato si amplia, condividendo idee e buone pratiche con i vicini di casa. Così lo scorso sabato 26 settembre una schiera di piccole associazioni, a fianco degli Empori solidali presenti nelle tre province e delle Caritas, hanno reso possibile raccogliere i generi non deperibili e di prima necessità indispensabili sulla tavola di tutti i giorni. Centinaia di cittadini hanno trasformato il gesto quotidiano della spesa in un gesto generoso, mettendo nel loro carrello qualcosa in più per chi non può farlo schiacciato da una crisi che il Covid 19 ha inasprito.

Solo sul territorio della Provincia di Piacenza, nei 14 punti vendita Conad sono stati raccolti – dai 140 volontari coinvolti – 9.271 chilogrammi di prodotti, fra pasta, farina, biscotti, olio, prodotti per l’igiene, ecc. “Dona una spesa” – commentano gli organizzatori – darà sollievo a tante famiglie che si ritrovano in difficoltà, grazie alla rete delle Associazioni di Volontariato. Ancora una volta l’iniziativa è riuscita grazie al cuore di chi ha contribuito donando, ai volontari che hanno accolto, inscatolato, trasportato, riordinato e a Conad Centro Nord che da sempre crede in questa iniziativa”.

Le associazioni coinvolte nella provincia di Piacenza sono: Emporio Solidale Piacenza Onlus, Croce Rossa di Podenzano e Gruppo Caritas di Podenzano, Gruppo volontari di Emergency, Pubblica Assistenza S. Giorgio Piacentino, Gruppo Caritas di Castell’Arquato, Casa della Carità di Fiorenzuola d’Arda, Gruppo Caritas unità pastorale Rivergaro.