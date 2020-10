Doppio appuntamento a Piacenza per la 70esima Giornata Anmil

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai, si celebrerà anche quest’anno la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, che però a Piacenza avrà una forma estremamente ridotta in funzione delle misure antiCovid.

“L’emergenza sanitaria che purtroppo è ancora in essere – spiega Maurizio Manfredi, neo presidente Terroriale di Anmil Piacenza, che sul territorio raccoglie circa duemila soci – ci ha costretto a prevedere una forma piuttosto ristretta, ma comunque significativa, dell’evento che da 70 anni ricorda tutte le persone che sul lavoro o per il lavoro hanno perso la vita o l’integrità fisica”.

Nello specifico, la manifestazione sarà suddivisa in due momenti: il primo, venerdì 9 ottobre, che prevede la consegna di distintivi e brevetti d’onore da parte di Inail, esclusivamente a numero chiuso, a cui saranno presenti il Responsabile Inail Vincenzo Orefice, l’assistente sociale Inail Samanta Repetti, l’Assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati ed una ristretta delegazione Anmil; il secondo, domenica 11 ottobre alle ore 10.30, che prevede la deposizione della corona al Monumento dei Caduti sul Lavoro presso Piazzetta Pescheria, a cui parteciperà la vicesindaco Elena Baio.

“Anche quest’anno vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni – continua Maurizio Manfredi – in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante soprattutto a fronte dell’epidemia legata al Coronavirus che ha rafforzato la crisi economica già in essere e che ha avuto riflessi negativi a livello sociale e, di conseguenza, sull’andamento del fenomeno infortunistico. La Giornata per le Vittime del Lavoro – sottolinea il Presidente

dell’ANMIL – rappresenta un’importante occasione per riflettere e programmare le azioni più efficaci da intraprendere per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Noi come ANMIL siamo pronti a fare la nostra parte e dare il massimo supporto per promuovere la cultura della prevenzione, ma questa lotta agli incidenti si vince solo operando tutti con un medesimo obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori”.

“Nonostante le restrizioni previste per questa edizione, io, i Consiglieri Territoriali di Anmil Piacenza e tutti quanti i volontari siamo fiduciosi che l’anno prossimo si possa tornare ad una normalità anche nell’organizzazione delle iniziative che Anmil da numerosi anni propone, a partire da questa Giornata di importante celebrazione, per arrivare al Tributo alle Vittime del Lavoro o al Premio Anmil” conclude il Presidente Maurizio Manfredi.

I brevetti ed i distintivi d’onore sono prestazioni di natura economica e onorifica che ogni anno l’Inail consegna in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro ai grandi invalidi (con grado di inabilità tra 80% e 100%, valutato in base alle tabelle allegate al testo Unico (D.p.r. 1124/1965); grado di menomazione tra il 60% e 100%, valutato secondo le tabelle di cui al D.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007) e ai mutilati del lavoro (con grado di inabilità tra 50% e 79% valutata in base alle tabelle allegate al t.u.; grado di menomazione tra 35% e il 59% valutato secondo le tabelle di cui al D.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007).