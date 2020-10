Doppio colpo per il Lorenzo Mola: per il 2021 arrivano i due giovani Mosconi e Ronchini

Due nuovi acquisti per il team di ciclismo Pedale Casalese-Lorenzo Mola: ad arricchire l’organico arrivano Manuel Mosconi ed Alessandro Ronchini dalla Polisportiva Madignanese.

“La società coordinata dal presidente Mario Massimini si dimostra attenta alla realtà locale, ed ecco l’annuncio di due nuovi promettenti ragazzi per la stagione 2021 – si legge in una nota della società – . Il team augura a Manuel ed Alessandro un ottimo finale di stagione ed un in bocca al lupo per il 2021”.

“Intanto – continua la nota – la strana stagione del ciclismo juniores 2020 sembra ormai avviata, malgrado la situazione covid. La squadra è stata impegnata con diversi appuntamenti, tra cui il giro del Friuli e la Coppa Dondeo, e prossimamente lo sarà con una due giorni di gare in Toscana”.