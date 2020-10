Doppio test amichevole per il Busa Foodlab: bene contro Conad Alsense, sconfitta contro Crema

Prima prova sul campo per il Busa Foodlab Gossolengo, che ha affrontato sul campo di Ostiano due allenamenti congiunti per saggiare la condizione e verificare lo stato di forma dopo il primo mese di preparazione e lavoro in palestra.

Le ragazze di coach Marzia Grandi hanno aperto la due giorni con la vittoria sulla Conad Alsenese, prossima avversaria delle biancoblu nel campionato di serie B1. Ancora più intensa la domenica nell’allenamento congiunto con Volley Crema 2.0: dopo il primo set chiuso ai vantaggi per 30-28, il Busa Foodlab ha ceduto il passo alle giovani avversarie cremasche che si sono imposte con lo score finale di 3-1.

Capitan Chiara Scarabelli si dice comunque soddisfatta dei primissimi incontri della stagione. «Crema si è dimostrata una squadra ben composta, ordinata e fisicamente al top. Spuntarla al primo set sul punteggio di 30-28 ci ha un po’ spezzato le gambe per i set successivi anche considerando la fatica accumulata nella sfida di sabato: è stata comunque una bella partita che ci ha mostrato le cose su cui lavorare sia dal punto di vista fisico tecnico che tattico. Le impressioni sono positive anche rispetto alle giocatrici a disposizione. Complimenti a Crema che ha mostrato davvero delle belle cose: peccato non siano in B1».

I TABELLINI DELLE DUE AMICHEVOLI

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-CONAD ALSENESE 3-0 (28-26; 25-19; 25-18)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Cobbah 11, Cattaneo 9, Nedeljkovic 6, Scarabelli 9, Crespi 10, Antola 1, Traversoni (L). NE: Caviati, Chinosi, Donida, Zambelli. All. Grandi-Falco

VOLLEY CREMA 2.0-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 3-1 (28-30; 25-23; 25-18; 25-23)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 1, Cobbah 12, Cattaneo 9, Nedeljkovic 13, Scarabelli 12, Crespi 10, Traversoni (L). NE: Antola, Caviati, Chinosi, Donida, Nappa, Zambelli. All. Grandi-Falco