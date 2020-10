Doppio test per la Conad Alsenese “Indicazioni buone, ma il cantiere resta aperto”

Un altro tassello nel mosaico della preparazione, una tappa del cammino di crescita che attende ogni squadra soprattutto in questa fase di pre-campionato.

Prosegue il “cantiere” pallavolistico della Conad Alsenese, che nello scorso week end ha sostenuto due allenamenti congiunti a Ostiano (Cremona). Sabato il primo appuntamento informale con le “cugine” piacentine del Busa Foodlab Gossolengo (che saranno a braccetto anche in campionato nel girone A), mentre domenica le gialloblù di coach Alessandro Della Balda si sono confrontate con le padrone di casa targate Csv-Ra.Ma. (3-1 per le cremonesi, militanti nel girone B).

Il tecnico sanmarinese di Alseno traccia il bilancio della due giorni in vista dell’inizio di campionato, fissato per il 7 novembre. “Siamo arrivati all’appuntamento dopo una settimana un po’ travagliata a causa di infortuni e questo ci ha fatto lavorare un po’ a regime ridotto. Le indicazioni ricevute, però, sono state molto buone: il debutto di due under 18 come Petra Longinotti e Lara Boselli è stato molto positivo, poi ovviamente abbiamo dovuto un po’ rivoluzionare l’assetto della squadra nelle due occasioni e c’erano molti meccanismi che non avevamo mai provato. Abbiamo avuto una buona progressione: con Busa abbiamo giocato un ottimo primo set, poi con Ostiano il gioco è stato decisamente migliore. Ovviamente, siamo ancora un cantiere aperto con tante cose da rivedere”.

Sabato alle 18 (inizio) nuovo allenamento congiunto a porte chiuse per la Conad Alsenese, che riceverà la visita dell’Esperia Cremona (B1 femminile girone B).

CONAD ALSENESE-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 0-3

(26-28, 19-25, 18-25)

CONAD ALSENESE- CSV-RA.MA.OSTIANO 1-3

(26-24, 19-25, 20-25, 23-25)

CONAD ALSENESE: Tosi, Fava, Lancini M., Gabrielli, Guaschino, Longinotti, Pastrenge (L), Poggi (L), Boselli, Malvicini, Martino. All.: Della Balda

Nelle la Conad Alsenese durante gli allenamenti congiunti dello scorso week end