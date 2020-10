Due ordigni bellici “abbandonati” davanti a un’abitazione

Due ordini bellici, risalenti con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale, sono stati “abbandonati” davanti al cancello di una abitazione privata nel Comune di Bettola (Piacenza).

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale. L’ipotesi è che qualcuno abbia cercato di disfarsi dei due ordigni, facendoli trovare in maniera ‘casuale’, lasciandoli così in bella vista in un luogo dove sarebbero stati sicuramente ritrovati.

I militari hanno così allertato la prefettura, ed è stato disposto l’intervento – alla volta di lunedì – degli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che provvederà a far brillare gli ordigni in area idonea.