Educazione fisica in sicurezza e più green al liceo Gioia, acquistate 10 mountain bike

Educazione fisica in sicurezza e più green al liceo Gioia. L’istituto di viale Risorgimento, a Piacenza, ha deciso di innovare la propria offerta didattica, puntando su discipline che consentano ai ragazzi di fare attività fisica in sicurezza, in osservanza delle normative anticovid.

Ecco quindi il duathlon, ossia corsa e bici insieme. Come spiegano i referenti del liceo, attraverso il profilo instagram del Gioia, sono state acquistate 10 mountain bike e 10 caschetti per gli studenti. “Con l’obiettivo di arricchire l’offerta del curricolo di educazione fisica e andare incontro al bisogno di sport e movimento degli studenti, in tempi così condizionati dalle limitazioni dell’emergenza sanitaria, la scuola ha acquistato 10 mountain bike e 10 caschi per svolgere attività sportiva all’aria aperta e praticare il duathlon (bicicletta e corsa)” si legge su Instragam.

“Nelle foto le uscite delle classi 5E e 5B Scientifico – con le prof.sse Ciocchi e Guidetti – che hanno pedalato per circa 13 km dalle mura farnesiane, lungo l’argine del Po, fino alla chiesa degli appestati”.