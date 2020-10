Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) sfiora la seconda medaglia agli Europei su pista di Fiorenzuola

Seconda medaglia continentale sfiorata per Eleonora Camilla Gasparrini, atleta torinese del sodalizio piacentino VO2 Team Pink protagonista anche nella terza giornata degli Europei su pista Juniores e Under 23 in corso di svolgimento al velodromo di Fiorenzuola.

Dopo il quinto posto inaugurale nell’Inseguimento individuale e soprattutto l’argento di venerdì nell’Inseguimento a squadre (nel quartetto anche la compagna di squadra Silvia Bortolotti), la “panterina” torinese classe 2002 ha sfiorato il secondo alloro grazie al quarto posto nell’Eliminazione Donne Juniores, cedendo il passo nel passaggio decisivo per la zona-medaglia.

Risultati

Europei Fiorenzuola Eliminazione Donne Juniores: 1° Daniela Campos (Portogallo), 2° Gabriela Bartova (Repubblica Ceca), 3° Daniek Hengeveld (Olanda), 4° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia), 5° Sara Maes (Belgio), 6° Lana Eberle (Germania), 7° Nora Jencusova (Slovacchia), 8° Benedicte Ollier (Francia), 9° Snizhana Farshchuk (Ucraina), 10° Adriana San Roman Villalba (Spagna), 11° Zuzanna Olejniczak (Polonia).