Emergency, domani volontari in via XX Settembre per la campagna di tesseramento 2021

Emergency: anche a Piacenza, sabato 10 ottobre, al via la campagna di tesseramento per il 2021.

I volontari dell’associazione saranno in Via XX Settembre, angolo Via Cavour, dalle 9 alle 18.30.

“Oggi Emergency è impegnata nel progetto “Nessuno escluso. Neanche chi è ora in difficoltà” – si legge in una nota diffusa dall’associazione – , che prevede la distribuzione gratuita di pacchi alimentari e beni di prima necessità a Milano, Roma, Piacenza e Napoli per dare una mano alle famiglie colpite dalla crisi di questi ultimi mesi. Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Inoltre, esclusivamente dal sito Emergency, potrai regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro. I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di Emergency”.