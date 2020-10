Farnesiana, l’auto bruciata abbandonata da mesi diventa un cassonetto

La carcassa di un’auto abbandonata da mesi trasformata in un cassonetto dei rifiuti.

Siamo in via Caduti sul Lavoro (quartiere Farnesiana) a Piacenza e le immagini, scattate in occasione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”, testimoniano una situazione di degrado nota ormai da tempo, visto che l’auto è ferma sulla rampa di accesso ad alcuni garage dal marzo 2019, un anno e sette mesi fa (!).

La vettura, incendiata da ignoti, da allora è incredibilmente rimasta lì e sembra anche essere utilizzata come un cassonetto per l’immondizia: è infatti piena di rifiuti. Una situazione inaccettabile.