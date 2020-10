Fauna selvatica, Agnelli (Coldiretti) “Serve piano straordinario di contenimento”

“Ancora una volta dobbiamo tristemente constatare che la sicurezza umana, di fronte al proliferare incontrollato della fauna selvatica, è sotto attacco”.

A dirlo è Ugo Agnelli, Presidente di Coldiretti Piacenza, con riferimento all’incidente mortale sull’A26, in zona Novara, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì e che sarebbe stato provocato dalla presenza di due cinghiali sul manto stradale. L’incidente è costato la vita a due giovani di 32 e 39 anni. Secondo le ricostruzioni, l’auto avrebbe investito i due animali all’altezza del casello di Biandrate, in provincia di Novara, e sarebbe poi finita fuori strada. “Questo recente evento di cronaca – commenta Agnelli – allunga una lista che risulta sempre più difficile da tollerare, e che tocca nel vivo un tema da sempre all’attenzione di Coldiretti. La presenza in sovrannumero degli ungulati costituisce un problema grave, che necessita di essere affrontato con la massima urgenza”.

“Dagli incontri organizzati durante tutta l’estate con i vari portatori di interesse sul territorio – prosegue il Presidente Agnelli – è emersa chiaramente l’esigenza di un piano straordinario di contenimento della fauna selvatica, in modo tale da riportarne la presenza sotto una soglia che risulti sostenibile per il territori”. “Chiediamo quindi alle istituzioni una rapida e concreta attivazione, in modo tale da ridurre al minimo il rischio che si verifichino nuovamente gravi eventi luttuosi come quello appena avvenuto e proteggere i raccolti degli agricoltori” conclude il Presidente Agnelli.

Caccia, Tagliaferri (Fdi): troppi danni da cinghiali, la Regione intervenga con un piano straordinario

“Le parole del Presidente di Coldiretti Agnelli confermano come la situazione sia drammatica: i danni prodotti dalla fauna selvatica stanno mettendo in ginocchio il mondo agricolo e la Regione non può più far finta di niente. Serve un piano urgente per il contenimento di daini e cinghiali. Non è più tempo di chiacchiere e di convegni, ma di fatti”. Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fdi, rilancia l’allarme del Presidente di Coldiretti Agnelli, sui danni da ungulati all’agricoltura.