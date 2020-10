Filippo Cella è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Piacenza.

La decisione al termine di un consiglio camerale svoltosi nella mattinata del 5 ottobre. Cella, imprenditore edile di 52 anni, prende il posto di Alfredo Parietti, dimessosi lo scorso luglio. Queste le prime parole alla stampa del neo eletto. “Assumo questo incarico con grande responsabilità ed onore – ha sottolineato -. Il mio disegno e la mia volontà è di puntare su due canali principali: da un lato riportare centralità alle Camere di Commercio nei confronti di tutte le associazioni di categoria e di tutti i rappresentanti presenti in consiglio; dall’altro far nuovamente della Camera di Commercio la casa delle realtà economiche piacentine. Il tutto al fine di contrastare il periodo emergenziale che stiamo vivendo e favorire il rilancio, nell’ottica di un utilizzo delle risorse il più possibile condiviso, senza particolarismi, valorizzando il territorio a 360 gradi: parlo di arte, cultura, enogastronomia, turismo, aziende, industrie”.

Il mandato di Cella inizia però segnato dall’ombra dell’accorpamento della Camera di Commercio di Piacenza con quelle di Reggio e Parma. Il neo presidente, considerato il momento difficile, chiede tempo. “Tutti quei progetti che vorremmo attuare per Piacenza, ad oggi, non sappiamo con che tempi potremo farli – ha spiegato -. Purtroppo, infatti, incombe sulla testa un’abbastanza intempestivo e scellerato articolo 61 del decreto agosto, verso cui tutti gli esponenti politici territoriali si sono espressi contro. Abbiamo una settimana di attesa, dopo il 13 ottobre, con la conversione in legge del decreto, capiremo se potremo davvero essere funzionali al territorio o se ci perderemo in pratiche e burocrazia, magari delegittimati come ordine e con un commissario governativo”.

“Io non sono a prescindere pro o contro gli accorpamenti – ha incalzato -, un conto è però guidare questa transizione governando il percorso, con delle certezze; un altro è continuare a fare passi avanti e indietro, rendendo le camere di commercio incapaci di operare in termini di funzionamento degli organismi e di personale. La mia richiesta è quindi quella di garantire una piena funzionalità e legittimità degli organi camerali in questa fase di emergenza, e per almeno tutto il 2021. Ritengo scellerato, considerato anche che le camere di Parma e Reggio ad oggi sono decadute, porre la scadenza del 30 novembre per portare a termine l’iter di fusione, invece di farci operare un anno a sostegno del territorio”

“Invito – ha detto Cella – gli esponenti politici a non abbassare l’attenzione su questo tema, centrale per Piacenza”.