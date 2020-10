Finali in vista per il torneo sociale di Fiorenzuola

Andranno in scena venerdì 23 e sabato 24 ottobre le finali del singolare del torneo sociale 2020 del Tennis Club Fiorenzuola.

Venerdì 23, alle 18,30, per l’atto conclusivo del tabellone principale, la rivelazione Rocco Dattaro se la vedrà con Emanuele Bassi, il vincitore dell’edizione 2019. In semifinale Dattaro ha avuto la meglio in due set (6-0, 6-3) su Tommaso Rosi, mentre Bassi, sempre in due set (6-1, 6-4) ha piegato la resistenza di Massimo Ziliani. Per quanto riguarda il tabellone B, sabato 24 ottobre (con inizio alle 18) Massimo Piselli sfiderà Mattia Mussi.

“Così come è accaduto fino a questo momento – osserva il presidente del circolo Roberto Frontoni – tutte le partite verranno disputate rispettando alla lettera le norme di prevenzione legate al Covid. A questo proposito ringrazio tutti soci, che hanno sempre osservato in modo rigoroso tutte le regole”.