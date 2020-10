Finisce in mezzo a una lite, ferito con una coltellata e un pugno al volto

E’ finito suo malgrado in mezzo a una lite in piazzale Marconi, rimediando un pugno al volto e una ferita di striscio alla nuca, provocata con un coltello.

La vittima è un giovane ferroviere di 28 anni, residente a Piacenza che, nella serata del 25 ottobre ha incrociato due algerini, intenti a discutere animatamente.

Uno dei 2, un 30enne senza fissa dimora, ha colpito l’altro con una bottiglia di vetro in testa, quest’ultimo, cercando vendetta ha invece ferito il giovane ferroviere: prima con un pugno al volto e poi con una coltellata che l’ha raggiunto fortunatamente solo di striscio, alla nuca.

Una barista della zona ha allertato i carabinieri; le due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza giunte sul posto hanno fermato il 30enne. E’ stato portato in caserma e dopo aver ricostruito l’accaduto è stato denunciato per lesioni personali e sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni anti covid. Era infatti sprovvisto di mascherina.