Fiorenzuola, al Comunale arriva la Bagnolese “Stiamo lavorando bene”

Nella domenica di San Fiorenzo, il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani torna a giocare nella propria casa, ospitando alle ore 15 del 18 ottobre la Bagnolese per la 4° Giornata Campionato Serie D Girone D.

Al termine della settimana che è seguita il pareggio in terra romagnola contro la Marignanese Cattolica, capitan Guglieri e compagni affrontano una compagine neopromossa come quella reggiana che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, ruggendo per ben 2 volte in casa prima con il Corticella (4-1) e poi con la Sammaurese (3-1). La squadra di Mister Claudio Gallicchio finora non ha sbagliato un passo (la partita di recupero della seconda giornata con l’Aglianese sarà recuperata mercoledì 21 ottobre), guidata dalle reti di un giocatore come Formato che con due triplette consecutive ha acceso gli spotlight dell’attenzione su di sè.

La Bagnolese arriva al Velodromo Pavesi con diverse frecce nella propria faretra, tra cui Zampino, Calabretti e Cuoghi impiegati con buon costrutto nelle prime due giornate. Mister Luca Tabbiani inquadra in questo modo la prossima avversaria: ”La Bagnolese è una squadra in grande fiducia, arrivano da sette reti realizzate in due partite e con grandissimo entusiasmo. Affrontarli in questo momento per noi non sarà il massimo, il nostro obiettivo è però quello di dimostrare di essere squadra indipendentemente dall’avversaria che ci capita di fronte ogni domenica. A Cattolica a mio avviso abbiamo giocato un primo tempo di buon livello, dove abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato. Nel secondo tempo eravamo più lunghi in campo, con Battaiola che ha dovuto fare qualche parata importante. Si tratta di un percorso che dobbiamo fisiologicamente fare per avere continuità di prestazione in tutti e 90 i minuti della partita”.

In casa rossonera, saranno da valutare le condizioni di Ferri (ancora a parte) e Midolo, il quale ha subito un fastidio muscolare ad inizio settimana che farà valutare la sua disponibilità nell’incontro da parte dello staff medico capitanato dal Dottor Sartori e dal Fisioterapista Mozzoni nelle ore precedenti al match. Il Team Manager Luca Baldrighi ha parlato così del momento di forma dei rossoneri: ”Dobbiamo avere pazienza di aspettare tutti i giocatori e di amalgamare la nostra identità di squadra in modo completo. A Cattolica abbiamo avuto il predominio completo del gioco nella prima frazione di gioco, poi nel secondo tempo ci siamo un pò spenti. Credo che la squadra stia lavorando bene, sappiamo che domenica arriva a Fiorenzuola una squadra pericolosa come la Bagnolese, che ha tanto entusiasmo dopo le prime uscite, ma abbiamo le nostre carte da poterci giocare”.

BIGLIETTI – In seguito all’emanazione dell’ultimo DPCM in materia di Covid-19, la partita con la Bagnolese di domenica 18 ottobre 2020 sarà a porte aperte con pubblico limitato e contingentato, seguendo tutte le norme del protocollo e osservando la percentuale massima di accesso imposta. I biglietti nominali saranno acquistabili in prevendita nelle mattinate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 presso la Sede U.S. Fiorenzuola 1922 situata in Via Campo Sportivo a Fiorenzuola d’Arda al costo di 15 € per la Tribuna Coperta Centrale, 12 € per la Tribuna Coperta Laterale.

Continua la campagna abbonamenti rossonera, sottoscrivibili in forma nominale con queste formule:

– Socio Sostenitore: 500 €

– Tribuna Centrale: 200 €

– Tribuna Laterale Coperta: 130 €

– Fiore Ladies: 70 €

– Over 65: 80 €

Gli abbonamenti sono sottoscrivibili tutti i pomeriggi presso la Sede U.S. Fiorenzuola e nelle mattinate di sabato 17 o domenica 18 ottobre 2020.