Fondi dalla Regione per la stazione sciistica del Penice

Bologna – Potenziamento degli impianti di innevamento artificiale, acquisto di battipista, miglioramento dei sistemi di sicurezza degli skilift di risalita, revisione di seggiovie e sciovie, riqualificazione dei palaghiaccio di Cerreto Laghi e Fanano.

La Regione scommette sul rilancio del turismo invernale nelle località sciistiche dell’Appennino e mette sul piatto 3,4 milioni di euro per finanziare progetti di qualificazione e ammodernamento di strutture e attrezzature realizzati da parte di soggetti privati ed enti pubblici e interviene inoltre a sostegno delle spese di gestione e manutenzione degli impianti con risorse aumentate per il 2020, e rispetto allo scorso anno, di 600mila euro proprio per dare un maggior sostegno alle imprese di gestione e per minimizzare gli effetti della crisi.

Si tratta di un pacchetto di risorse licenziate dalla Giunta regionale che, nell’ambito degli interventi della legge regionale 17/2002 per l’attivazione di piani stralcio concertati tra Regione e Province, ha approvato le graduatorie di finanziamento per le spese di gestione e manutenzione degli impianti e delle piste (1,5 milioni di euro) e per progetti di privati (900mila euro) ed enti pubblici (1 milione) volti al rilancio degli impianti attraverso opere di ammodernamento e per la sicurezza.

“Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno degli sport invernali in Emilia-Romagna – afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini – e con questi nuovi interventi i gestori potranno garantire il regolare funzionamento degli impianti e delle strutture nelle stazioni sciistiche da Piacenza alla Romagna. La nostra montagna ha infatti tutte le carte in regola per poter attrarre sportivi e appassionati 365 giorni all’anno”.

Gli interventi in dettaglio – Nel dettaglio sono stati stanziati 1,5 milioni di euro a titolo di contributo 2020 per le spese di gestione e manutenzione sostenute da 13 imprese private per la sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, compresi i costi energetici. Le stazioni sciistiche interessate sono Passo Penice (Piacenza), Schia, Prato Spilla e Ladgei-Lago Santo in provincia di Parma, Collagna/Cerreto Laghi, Villa Minozzo/Febbio e Ramiseto/Ventasso nel reggiano, Fanano/Sestola/Riolunato/Montecreto e Lama Mocogno in provincia di Modena, la stazione del Corno alle scale nel bolognese e, infine, Campigna (Fc).

Una seconda tranche da 900.000 euro andrà invece a finanziare 13 progetti di investimento presentati, sempre per l’anno in corso, da 7 operatori privati. Gli interventi proposti interessano le seguenti località: Passo Penice (Pc), Febbio, Cerreto Laghi e Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, il comprensorio del Cimone (7 progetti), sono inoltre sono stati “accantonati” 32.000 euro destinati al nuovo gestore della stazione del Corno alle Scale, nel bolognese, che è in corso di selezione per opere necessarie al fine di garantire la sicurezza delle piste. Infine, la restante quota di 1 milione di euro, suddivisa in due tranche da 500.000 euro ciascuna per il biennio 2020-2021, è invece destinata a sostenere 10 interventi di riqualificazione di impianti e strutture proposti da 7 enti pubblici: la provincia di Parma, più i Comuni di Ventasso (Re), Sestola, Lama Mocogno, Frassinoro e Fanano, tutti e quattro in provincia Modena, e Verghereto (Fc).

La ripartizione dei fondi per Provincia – Questa la ripartizione provinciale dei contributi alle spese di gestione: a Modena 896.076,5 euro, a Bologna 288.023,75, a Reggio Emilia 176.400, a Parma 103,140, a Piacenza 19.800 e a Forlì-Cesena (16.560). Per quanto riguarda i contributi regionali agli investimenti privati: a Modena vanno 616.000 euro, a Reggio Emilia (231.000), alla Città Metropolitana di Bologna 32.000 e a Piacenza 21.000 euro. Per quelli pubblici nel biennio 2020-21 vanno a Modena 472.660 euro, a Reggio Emilia 227.340, a Parma 200.000 e a Forlì-Cesena (100.000 euro). /G.Ma