Formula Challenge, Christian Bussandri subito in evidenza a Sarno

Team Bussandri Motorsport in evidenza domenica alla prima gara di Campionato Italiano Formula Challenge 2020 a Sarno (NA). Dopo una breve pausa dal mondo delle gare, Christian Bussandri ha ripreso in mano la propria “compagna di gare” e poco per volta ha ritrovato il feeling e la stabilità pilota-auto.

Il riavvicinamento è stato a dir poco emozionante e col botto. Un risultato particolarmente significativo è stato ottenuto vincendo Gara 2 con il tempo di 4’16” e 964 millesimi, nonostante la pioggia che si è riversata sulla pista. Il cambiamento delle condizioni meteo ha determinato inevitabilmente un cambiamento dei pneumatici e varie consultazioni tra il Team Manager Andrea Bussandri, lo stesso Christian, il meccanico Marco Zavattoni e i componenti del Team Federica Bussandri e Cesare Croci.

La gara si è conclusa ottenendo complessivamente i seguenti ottimi risultati: 1° Gruppo E1 Italia; 1° Classe cilindrata oltre i 2.000; 4° assoluto nella classifica generale di gara (7’24” e 729 millesimi). Al Napoli Challenge-Sarno la sua Peugeot 208 Ecometano ha riscontrato particolare successo ed ha incuriosito le persone presenti e gli organizzatori per gli attimi risultati ottenuti.

“La trasferta – commentano dal Team Bussandri Motorsport – è stata impegnativa ma ha dato i suoi frutti e tante soddisfazioni. Ringraziamo tutti i sostenitori e gli sponsor che da diversi anni ci sostengono e ci permettono di continuare a realizzare le nostre attività”.