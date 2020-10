Forzano la porta blindata e la cassaforte, spariscono gioielli per migliaia di euro

Ladri in azione in via Romanini a Piacenza.

A scoprire il furto i proprietari di casa, al loro rientro, alle 14 e 45 del primo ottobre, con la richiesta di intervento della polizia.

I malviventi si sono introdotti in una palazzina, nella zona di via Boselli, per raggiungere un appartamento al quarto piano. Dopo aver forzato la porta blindata, hanno rovistato nelle stanze fino a quando non hanno trovato la cassaforte. Dopo aver forzato anche questa, ne hanno rubato il contenuto: monili per alcune migliaia di euro.

Le indagini sono in corso.