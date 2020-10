Foti “Il decretino di Conte anziché dare certezze ha finito per fomentare il caos”

“Il decretino del presidente Conte, che esplicita il suo fervorino serale, anziché dare certezze ha finito per fomentare il caos”.

Lo afferma, in una nota, il parlamentare piacentino Tommaso Foti, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati: “A voce Conte dice che sarà compito dei sindaci chiudere eventualmente le piazze, ma poi nel decretino così non è scritto. Per le scuole Conte annuncia l’inizio delle lezioni dalle ore 9 e possibili doppi turni, ma omette di dire che, come si legge nel decretino, detti provvedimenti sono o appaiono delegati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Per le palestre, crea allarmismi ingiustificati, ignorando che non sono mai state epicentro di alcun focolaio, assegnando sette giorni per l’adeguamento a nuovi protocolli – a quelli precedenti già tutti si dovevano essere adeguati e bastava procedere con le verifiche – e poi nel decretino neppure figura la parola palestre”.

“Insomma – conclude -, un disastro. Più dell’emergenza sanitaria si deve avere terrore di chi, come il Governo, dovrebbe saperla affrontare”.