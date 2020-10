“Fridays For Future”, in piazzetta San Francesco raccolta firme per la Dichiarazione di Emergenza Climatica

Tornano a Piacenza gli scioperi per il clima “Fridays For Future”.

Anche per i giovani del movimento di Greta Thunberg, l’emergenza covid ha costretto a rivedere le modalità della mobilitazione. Niente corteo per le vie del centro, infatti, ma – come fanno sapere gli organizzatori su facebook – piuttosto un sit-in fisso in piazzetta San Francesco, dalle 13 alle 18.

“Sarà l’occasione per proseguire con la nostra raccolta firme per la Dichiarazione di Emergenza Climatica – annunciano i referenti cittadini del movimento -: possono firmare tutti i maggiorenni residenti a Piacenza. Per firmare è necessario portare documento di identità. Raccomandiamo a tutti coloro che vogliono partecipare di venire muniti di mascherina, rispettare almeno un metro di distanza dalle altre persone e di evitare di creare assembramenti. Al tavolo raccolta firme sarà a disposizione il gel alcolico per disinfettare le mani. Venite numerosi a firmare e portate qualche bel cartellone! La manifestazione è come sempre pacifica e apartitica – ricordano in conclusione i membri di “Fridays for Future” -, è vietato portare ed esibire simboli di partiti politici”.