Furti in serie alla logistica, banda sgominata dai carabinieri. Recuperata refurtiva per 300mila euro

Furti nei magazzini della logistica: alle prime luci del 27 ottobre, nelle province di Piacenza, Cremona, Lodi, Parma, Reggio Emilia e Varese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza e della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda – con l’ausilio dei Comandi Provinciali competenti per territorio – hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda 19 persone (4 italiani e 15 stranieri) ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e ricettazione di ingenti quantitativi di articoli di abbigliamento, profumi e cosmetici di marca: cinque sono sottoposte agli arresti domiciliari (1 italiano e 4 stranieri) e 14 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine, condotta dai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, è scattata nel giugno 2019 a seguito di una strana serie di furti continuati messi a segno a Piacenza e Pontenure all’interno degli hub di logistica di una società: “Attraverso alcune attività tecniche eseguite – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma -, si è accertato che alcuni indagati quasi ogni giorno asportavano oggetti dal magazzino, perlopiù prodotti per la casa, prodotti di bellezza, profumi e vestiario di marca. Ulteriori accertamenti svolti, appuravano che gli indagati, quasi “scientificamente”, trafugavano dei prodotti per poi piazzarli all’esterno ad alcuni ricettatori che venivano individuati”.

Nel corso delle investigazioni sono stati recuperati e sequestrati beni griffati per un valore complessivo di circa 300mila euro e 2.300 euro frutto della vendita dei capi asportatori ad alcuni ricettatori.